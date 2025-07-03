Cудитимуть посадовця в/ч на Миколаївщині, який із братом незаконно оформлював «бойові» виплати

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника штабу однієї з військових частин у Миколаївській області, який разом із братом – командиром підрозділу – незаконно нараховували бойові виплати.

Упродовж березня-червня 2024 року вони підробляли документацію про те, що разом з півсотнею інших військовослужбовців частини начебто брали участь у бойових діях. Їм також допомагав ще один посадовець частини – помічник начальника штабу. За три місяці таких дій державі завдано збитків на майже 8 млн гривень.

Начальнику штабу та його брату повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем і службового підроблення.

Матеріали щодо третього фігуранта виділено в окреме провадження – слідство триває.

Державне бюро розслідувань