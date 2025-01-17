Cудитимуть правоохоронця, який організував переправлення ухилянтів через річку Прут на надувних човнах

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо правоохоронця, який допомагав чоловікам нелегально покинути Україну на надувних човнах через річку Прут. Обвинувальний акт направлено до суду.

Вартість перетину кордону становила 4,6 тис. доларів США з однієї особи.

До свого «бізнесу» правоохоронець залучав місцевих жителів, які добре знали місцевість і не викликали підозр. Обвинувачений підвозив військовозобов’язаних до місця незаконного переправлення біля річки, де їх зустрічали інші співучасники злочину та переправляли на човнах на протилежний берег.

Під час одного з переправлень, групу виявили та затримали прикордонники.

Організатора схеми було звільнено зі служби. Йому повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 9 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань