Cудитимуть столичного правоохоронця, який намагався допомогти знайомим втекти до Білорусі

Працівники ДБР за сприяння Державної прикордонної служби та внутрішньої безпеки Нацполіції завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Києва, який намагався незаконно вивезти за кордон двох військовозобов’язаних чоловіків.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, у середині травня 2025 року правоохоронець запропонував своїм знайомим допомогу у нелегальному перетині кордону з Білоруссю. Він мав доставити чоловіків на власному авто в обхід блокпостів до прикордонного села в Житомирській області.

Однак уже в прикордонній зоні втікачів виявили та затримали військовослужбовці ДПСУ.

Стосовно двох цивільних осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП. Також їх мобілізовано до лав Збройних Сил України.

Щодо правоохоронця розслідування завершено. Йому інкримінується сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 КК України). Підозрюваний визнав свою провину в повному обсязі.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з додатковим покаранням у вигляді заборони обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань