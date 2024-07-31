Cудитимуть учасників ОЗГ, які «заробили» понад ₴1,2 млн. на продажі неіснуючих генераторів

Кіберполіцейські та слідчі Броварського управління поліції встановили, що з осені 2022 року фігуранти за допомогою фейкових онлайн-магазинів ошукали 33 людей. Наразі обвинувальний акт направлено до суду. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Кіберполіцейські Київщини спільно з поліцейськими Броварського управління поліції під процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури викрили чотирьох зловмисників, які з вересня 2022 до січня 2023 років продавали в інтернеті вигадані генератори.

Організатор шахрайської схеми, 25-річний мешканець Київщини, залучив виконавців – трьох своїх знайомих віком 32-37 років.

Встановлено, що фігуранти створили вебсторінки, які імітували інтернет-магазини з продажу генераторів і мототехніки. Для отримання обраного товару потенційний покупець мав зробити повну передоплату. Але після отримання коштів зловмисники переставали виходити на звʼязок і блокували покупців. У такий спосіб фігуранти ошукали 33 особи на понад 1,2 млн грн.

Оперативники кіберполіції ідентифікували зловмисників і встановили вебресурси та акаунти, які аферисти використовували для протиправної діяльності.

Правоохоронці провели низку обшуків за адресами проживання учасників угруповання на території Київської області та міста Одеса. Вилучено речові докази, що підтверджують причетність фігурантів до шахрайської діяльності.

Слідчі оголосили фігурантам підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою).

Наразі стосовно трьох зловмисників (організатора та двох виконавців) слідчі дії завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Відносно четвертого фігуранта матеріали розслідування виділено в окреме кримінальне провадження.

Департамент кіберполіції Національної поліції України