Cудитимуть військовослужбовця, який привласнив обладнання на суму понад ₴4,5 млн.

Працівники ДБР у співпраці з СБУ завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з частин, дислокованої в Сумській області. Він привласнив прилади нічного бачення та бінокуляри загальною вартістю понад 4,5 млн гривень.

Обвинувальний акт передано до суду.

Фігурант, відповідальний за матеріальне забезпечення, мав доступ до військового обладнання, що зберігалося на складах. Наприкінці 2024 року він отримав прилади нічного бачення та бінокуляри для оснащення штурмової роти, однак замість передачі військовим вирішив їх продати.

Чоловік запропонував своєму знайомому придбати два прилади нічного бачення та два бінокуляри за понад 430 тис. гривень для подальшого перепродажу. Він відправив обладнання поштою, а отримані кошти витратив на азартні ігри.

Завдяки своєчасним оперативним заходам вдалося знайти та повернути викрадене обладнання вартістю понад 4 млн гривень. Для відшкодування решти завданих збитків подано цивільний позов.

Військовослужбовця обвинувачують у привласненні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Державне бюро розслідувань