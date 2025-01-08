Cудитимуть водійку з Дністровського району, яка збила 7-річну дівчинку і втекла

Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 57-річної жительки Дністровського району за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження малолітній дівчинці та у залишенні дитини у небезпеці (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України).

За даними слідства, 7 жовтня минулого року у місті Хотин Дністровського району місцева жителька, керуючи автомобілем «Renault Mеgane» здійснила наїзд на 7-річну дівчинку. Дитину з тяжкими травмами було госпіталізовано до медичного закладу, а водійка залишила місце дорожньо-транспортної пригоди.

Жінка намагалась приховати сліди злочину та переховувалась від правоохоронців. Її затримали у Києві.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління карного розшуку ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура