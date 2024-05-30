Cудитимуть жителя Буковини, який намагався незаконно ввезти в Україну партію електронних сигарет без акцизних марок

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, 34-річний житель Чернівецького району налагодив протиправний механізм одержання прибутку від незаконного обігу електронних сигарет. Підакцизну продукцію чоловік придбав в Італії та намагався незаконно ввезти її на територію України.

Під час проходження митного контролю у пункті пропуску «Дяківці-Раковець» митного поста «Дяківці» у багажному відділенні його транспортного засобу митники виявили коробки з підакцизною продукцією іноземного виробництва. У громадянина вилучено майже 1200 POD-систем без марок акцизного податку.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура