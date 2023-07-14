Да 14 років за ґратами засуджено молодика, який вбив та зґвалтував неповнолітню дівчину на Хмельниччині

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури судом визнано винним 21-річного мешканця Хмельницького району в умисному вбивстві, поєднаному із сексуальним насильством, зґвалтуванні, а також крадіжці та викраденні документа (п. 10 ч. 2 ст. 115, ч. 5 ст. 152, ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 14 років позбавлення волі.

За даними слідства, у липні минулого року, у вечірній час, хлопець у м. Хмельницькому побачив в безлюдному місці дівчину і намагався з нею познайомитись ближче. Коли вона відмовила, витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию та затягнув у кущі. В подальшому – зґвалтував і задушив.



Покидаючи місце злочину, зловмисник викрав у потерпілої мобільний телефон та банківську картку.

Тіло 16-річної дівчини знайшли поблизу недіючого залізничного переїзду.

Окрім терміну за ґратами, засуджений сплатить мільйон гривень моральної шкоди родичам вбитої.

До моменту ухвалення рішення засуджений перебував під вартою.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури