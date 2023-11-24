Да 7 років ув’язнення засуджено чоловіка, який вкрав скриньку з донатами на ЗСУ та пограбував односельчанина
За публічного обвинувачення прокурорів Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 38-річного жителя м. Красилів у крадіжках та грабежі (ч. 4 ст. 185, ч. 4 ст. 186 КК України). Його засуджено до 7 років позбавлення волі.
Протягом жовтня-грудня 2022 року чоловік вчинив ряд крадіжок та грабіж в м. Красилові.
Він поцупив скриньку з грошовими коштами, яку встановила благодійна організація на підтримку ЗСУ в одному з магазинів міста.
Через місяць вкрав велосипед, а ще згодом – ноутбук з квартири знайомої.
У грудні зловмисник вступив у суперечку з односельцем, вдарив його кулаком в обличчя та вирвав з рук мобільний телефон, коли останній хотів викликати правоохоронців. Незважаючи на вимоги свідків припинити протиправні дії – засуджений утік.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратуриTweet