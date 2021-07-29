ДБР арештовувало 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок, які планували продати незаконно

Слідчі Державного бюро розслідувань арештували 45 об’єктів нерухомого майна Федерації профспілок та її акціонерних товариств, а саме готельних комплексів та прибудов до них, які посадовці планували продати найближчим часом.

Встановлено, що з 1992 року і дотепер службові особи ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур» брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, які перебували на балансі їх відомств.

У кінці травня 2021 року слідчі ДБР вже провели низку обшуків у приміщеннях Федерації професійних спілок України та цих її дочірніх підприємств.

Сьогодні також пройшли обшуки в офісних приміщеннях, де зберігались документи Федерації професійних спілок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур», а також за місцями проживання керівництва Федерації.

Під час обшуків вилучено речі, документи та кошти, які підтверджують протиправні дії посадовців.

Досудове слідство триває.