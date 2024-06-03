ДБР арештувало кошти низки онлайн-казино на суму понад 2,9 млрд. Заяви щодо їх розблокування не відповідають дійсності

Працівники ДБР на підставі рішень судів арештували банківські рахунки низки онлайн-казино, безпосередньо пов’язаних із представниками держави-агресора. Загальна сума арештованих коштів становить понад 2,9 млрд грн.

Наразі вирішується питання про передачу арештованих коштів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними.

Водночас низка засобів масової інформації поширила вчора новину про нібито зняття арештів з рахунків одного із вищевказаних суб’єктів онлайн-казино.

Інформуємо, що слідчим суддею скасований арешт в частині надання дозволу «виключно для сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, а також здійснення видаткових операцій із виплати заробітної плати».

ДБР закликає користуватись офіційною інформацією та не поширювати недостовірну інформацію.

У межах відкритого кримінального провадження документально підтверджений протиправний механізм діяльності на території України низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет. Зокрема, підтверджені їх зв’язки з представниками держави-агресора та російським капіталом, а також низкою санкційних суб’єктів.

Їхній діяльності сприяли окремі працівники правоохоронних органів та суб’єктів нагляду. А також представники банківських та платіжних установ, які забезпечували проведення підозрілих операцій із використанням підконтрольних фінансових інструментів.

Бюро проводить це розслідування у межах відповідного кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 1 ст. 365-3 (Бездіяльність працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР