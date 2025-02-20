ДБР ініціює націоналізацію активів та корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції України готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат».

Зокрема, пропонується націоналізація 541 об’єкта нерухомого майна, що перебувають у власності підприємства, а також 172 земельних ділянок, які знаходяться в достроковій оренді комбінату на 49 років. Крім того, під процедуру можуть потрапити 2 тис. 382 залізничні вагони та 53 тис. 331 погонний метр під’їзних колій.

Також пропонується суду розглянути передачу державі корпоративних прав у розмірі 49,5% статутного капіталу ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Нагадаємо, 20 вересня 2024 року слідчі ДБР направили до Київського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо семи посадовців і службових осіб комбінату. За даними слідства, менеджмент підприємства, що належить олігарху-втікачу, привласнив понад 370 млн грн.

У межах досудового розслідування на це та інше майно та корпоративні права компанії було накладено арешт.

Державне бюро розслідувань