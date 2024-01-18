ДБР оголошує в розшук сина скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича

Шукають відучора, але запевняють, що кордон не перетинав.

«Вчора ми повідомляли про ряд невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів цього злочинного угруповання, в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль, мушу констатувати, що його поки не знайшли. Але підозра у шахрайстві та участі в злочинні організації йому оголошена в установленому законом порядку. Його оголошено в розшук. Якщо вам відомо про його місце перебування повідомляйте правоохоронним органам. Офіційно — кордон він не перетинав», — повідомила Сап’ян.

Вчора, 17 січня у справі Гринкевича затримали ще трьох людей — двох директорів фірм, які виконували замовлення для Міноборони, та ще одну довірену особу. Сам Ігор Гринкевич зараз перебуває в СІЗО.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року працівники ДБР затримали львівського бізнесмена під час спроби дати хабар у розмірі 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.