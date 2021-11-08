ДБР передало до суду ще одну справу щодо колишнього Голови Конституційного Суду України

Слідчі ДБР за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови та головного бухгалтера Конституційного Суду України, обвинувачених в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство».

Так, Указом Президента України від 29 грудня 2020 року Голову КСУ відсторонено від посади. Ознайомившись із цим рішенням, підозрюваний вирішив самовільно присвоїти владні повноваження та продовжити керувати Конституційним Судом України.

Для цього колишній Голова Суду дав керівнику Бухгалтерської служби КСУ – головному бухгалтеру незаконну вказівку щодо використання його особистого ключа з кваліфікованим електронним підписом для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи «Клієнт Казначейства – Казначейство» з метою підписання бухгалтерських документів в електронній формі від його імені, також він передав їй захищений носій із власним електронним підписом.

На виконання зазначеної вказівки головний бухгалтер КСУ у період з 29 грудня 2020 року до 09 лютого 2021 року здійснила 207 несанкціонованих втручань у роботу автоматизованої системи та підписала із використанням електронного цифрового підпису відстороненого на той час від посади Голови КСУ бухгалтерські документи.

Крім того, для створення враження у співробітників Суду щодо продовження виконання ним обов’язків Голови КСУ незаконно були підписані електронні платіжні доручення на виплату винагороди судді, заробітної плати співробітникам Секретаріату КСУ разом із преміями, грошовими та матеріальними допомогами, надбавками за інтенсивність праці та іншими виплатами.

Дії колишнього Голови КСУ кваліфікуються за ст. 27 (підбурення та пособництво), головного бухгалтера КСУ за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи за попередньою змовою групою осіб, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку маршрутизації) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

ДБР