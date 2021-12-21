ДБР перевіряє причетність посадовців Чернігівської міськради до махінацій під час проведення тендеру на ремонт доріг (відео)
Слідчі Територіального управління ДБР Києва перевіряють причетність посадовців Чернігівської міської ради до розтрати та привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту доріг в обласному центрі. Оборудка проводилась спільно зі службовцями підконтрольного управління житлово-комунального господарства та ряду приватних структур.
У межах досудового розслідування ТУ ДБР Києва провело обшуки у комерційних структурах, які афілійовані з головою Чернігівської міської ради. За даними слідства, їх діяльність координувалась з одного офісного центру.
Слідчо-оперативна група ДБР під час обшуків вилучила:
- чорнову фінансово-господарську звітність;
- печатки 31 товариства, які підтверджують управління компаніями з єдиного центру;
- 1,6 мільйона гривень та 60 тис. доларів США.
Наразі проходять профільні експертизи для встановлення якості виконаних робіт.
Встановлено, що у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонтних робіт дорожнього покриття на суму понад 350 мільйонів гривень. Під час закупівель посадовці умисно створювали неконкурентні умови, за результатами яких переможцем ставала визначена компанія.
«Компанія-переможець» замовляла неякісну асфальтобетонну суміш на двох місцевих заводах, пов’язаних з керівництвом Чернігівської міськради, за штучно завищеними цінами. Це призвело до проведення неякісного ремонту доріг і бюджетних втрат.
Відкрито кримінальне провадження за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, – зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Процесуальне супроводження у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.
Досудове розслідування триває.Tweet