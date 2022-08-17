ДБР перевіряє законність будівництва 25 об’єктів у Вінниці та причетність до оборудок чиновників міськради

Працівники ДБР перевіряють схему незаконного збагачення службовими особами Державної інспекції архітектури та містобудування і чиновників міськради на оборудках із будівництвом у Вінниці.

Починаючи з 2018 року у Вінниці здійснюється будівництво 25 об’єктів нерухомості житлового та комерційного призначення.

Встановлено, що дозвільну документацію та погодження на зведення цих приміщень працівники Державної інспекції архітектури та містобудування, а також ряд чиновників департаментів міської ради, видавали протиправно.

Зокрема, всупереч вимогам законодавства, дозволи на будівництво видавались у межах рекреаційних, санітарно-захисних зон та прибережних смуг. Дозволи на будівництво також видавались і на ділянках, де це могло нести загрозу життю та здоров’ю людей, адже значно ускладнювало роботу рятувальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Чиновники протиправно вилучали землі з фонду територіальної громади, у тому числі робили це за заниженими цінами, що завдало збитків державним інтересам.

За оперативними даними, задля реалізації своїх протиправних намірів чиновники пролобіювали низку кадрових призначень наближених до них осіб у структуру, яка б мала контролювати будівництво.

Таким чином, посадовці володіли повною інформацією щодо неправдивих відомостей, які містилися в документації, зокрема щодо площі, кількості поверхів, висоти приміщень та цільового призначення будівництва. Відповідно, підконтрольні їм працівники правоохоронних органів, уповноважені виявляти та реагувати на такі правопорушення, свідомо «закривали» на них очі.

При цьому, низка місцевих чиновників за цей час змогли «покращити» своє матеріальне становище на десятки мільйонів гривень. Точна сума незаконно одержаних коштів наразі встановлюється.

У рамках кримінального провадження працівники ДБР провели обшуки в службових приміщеннях Вінницької міської ради та в її окремих департаментах.

Досудове розслідування триває. Буде здійснена перевірка вилученої документації та вирішене питання щодо повідомлення певним особам про підозри.

Попередня кваліфікація правопорушення: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

ДБР