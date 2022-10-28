ДБР підозрює у хабарництві одного із керівників прокуратури Кіровоградщини (відео)
Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників прокурори Кіровоградської області. Операція проводилася спільно з СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Посадовець за хабар обіцяв сприяти чоловіку в оформленні групи інвалідності.
Встановлено, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька – чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. «Медіум» вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора. Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за 7,5 тисяч доларів.
Прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи. Після чого був затриманий правоохоронцями.
Він підозрюється у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.