ДБР підозрює у хабарництві одного із керівників прокуратури Кіровоградщини (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників прокурори Кіровоградської області. Операція проводилася спільно з СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Посадовець за хабар обіцяв сприяти чоловіку в оформленні групи інвалідності.

Встановлено, що місцевий мешканець звернувся до екстрасенса з приводу долі хворого батька – чи варто робити йому операцію або ж оформити інвалідність. «Медіум» вирішила підзаробити й надала контакт знайомого прокурора. Посадовець натякнув, що процедура оформлення інвалідності довготривала, треба вирішувати питання з головою комісії в іншій області за 7,5 тисяч доларів.

Прокурор отримав гроші поблизу місця роботи нібито для передачі голові комісії медико-соціальної експертизи. Після чого був затриманий правоохоронцями.

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Він підозрюється у схилянні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

ДБР