ДБР повідомило про підозру у державній зраді головам двох районних судів на Луганщині та Харківщині

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття зрадників, які вирішили перейти на бік ворога. Кожен подібний факт ретельно відпрацьовується, всі колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Слідчі ДБР встановили, що голова одного з районних судів Луганщини після окупації міста прийняла пропозицію обійняти посаду судді в незаконно створеному органі так званої «ЛНР».

З метою швидкого встановлення та зміцнення окупаційної влади підозрювана оголосила «збір» суддів та працівників апарату райсуду. Вона публічно закликала їх перейти на бік ворога та присягнути на вірність так званій «ЛНР». Голова суду запевняла підлеглих, що окупована територія увійде до складу псевдореспубліки та гарантувала сприяння в отриманні посад у новостворених «судових органах».

А на Харківщині працівники ДБР повідомили про підозру в державної зради очільниці одного з районних судів Харківщини.

Слідчі встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом. Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом вершити так зване «судочинство» в складі окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором.

Головам суду повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1, 2 ст. 111 КК України) та колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Вирішується питання про затримання особи з метою приводу.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора та Харківська обласна прокуратура.

ДБР