ДБР повідомило про підозру бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття злочинів колишніх високопосадовців часів біглого президента Януковича.

Одним з таких епізодів є отримання неправомірної вигоди та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом через банківські установи. До схеми був причетний серед інших й колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко. Через довірених осіб з-поміж свого близького оточення він організував та залучив до протиправної діяльності значну кількість юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних. «Прокладки» були потрібні для перерахування незаконно отриманих коштів як на офшорні рахунки, так і рахунки українських підприємств для подальшої легалізації.

У ході розслідування Бюро зібрало докази та повідомило про підозру чотирьом особам, які в підконтрольній Захарченку банківській установі отримали від кількох юридичних осіб кошти у сумі близько 100 млн грн. кожен. Платежі оформлювались нібито під виглядом повернення фінансової допомоги, яка насправді була фейковою. Частину цих коштів було направлено на рахунки спільників Захарченка та передано замовнику готівкою.

Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів різних рівнів коштів в особливо великих розмірах.

Чотирьом спільникам Захарченка повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.

Кримінальне провадження розслідується за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Провадження щодо самого колишнього міністра розслідується НАБУ.

Нагадуємо, що в управління АРМА Державним бюро розслідувань передано майно Захарченка та наближених до нього осіб на суму 1,4 млрд грн, а також ініційовано питання щодо передачі майна в дохід держави.

В Державному бюро розслідувань триває системна робота, спрямована на збирання доказів та притягнення до кримінальної відповідальності колишніх високопосадовців.