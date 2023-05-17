ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністра енергетики та вугільної промисловості України

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністра енергетики та вугільної промисловості України, а колишньому керівнику міністерства змінили кваліфікацію. Через зловживання службовим становищем посадовців на користь одного з газових олігархів державному бюджету завдано збитків на майже 1,5 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Встановлено, що за вказівкою очільника міністерства підлеглий йому керівник Департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди. Зокрема, у порушення постанови Кабміну, посадовці штучно «списували» комерсантам кошти за експлуатацію державного майна.

Сума недоотриманих бюджетом надходжень за період з травня 2017 року по грудень 2020 року становить 1 млрд 488 млн гривень.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року у вказаному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості України за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Надалі за результатом розслідування колишньому Міністру енергетики та вугільної промисловості України змінено підозру на ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), який вчинив вказаний злочин за попередньою змовою з колишнім керівником одного з Департаменту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Санкція статті передбачає покарання до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.