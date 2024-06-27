ДБР повідомило про підозру запорізькому ексвоєнкому, якого вже судять за корупційні схеми. Він залучав військовослужбовців до ремонту свого будинку

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому начальнику Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який залучав військових з районних військкоматів до будівельних робіт у власному будинку.

Під час керування обласним військкоматом у 2023 році посадовець вирішив використати військовослужбовців для ремонту свого нового будинку. Підбирав фахівців під свої будівельні потреби серед працівників районних військкоматів.

Умовами виконання робіт був вільний графік відвідування служби зі збереженням повного грошового забезпечення. Посадовець незаконно видавав накази про відрядження військових до ЗОТЦК та СП і підписував документи про безпідставні нарахування та виплати.

Таким чином у лютому-липні 2023 року замість служби троє працівників запорізьких районних військкоматів виконували ремонтні роботи у будинку воєнкома. За цей час їм безпідставно було нараховано 266,4 тис. грн.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні від військової служби (ч. 1 ст. 364 КК України, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України).

Трьом працівникам військкоматів, які зголосилися на його пропозицію, повідомлено про підозру в ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, що працівники ДБР викрили колишнього запорізького воєнкома на зловживаннях влітку 2023 року.

Експосадовець вже обвинувачується у безпідставному нарахуванні підвищених виплат своїм підлеглим на суму понад 1 млн грн. За перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України) йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Суд у його справі триває.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

ДБР