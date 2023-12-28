ДБР продовжує роботу над екстрадицією Жеваго та поверненням вкрадених ним грошей

Працівники ДБР у тісній взаємодії з Офісом Генерального прокурора продовжують кропітку роботу щодо повернення в Україну коштів банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а також екстрадиції причетних до їх крадіжки.

ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго. Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 року за запитом Державного бюро розслідувань. Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США.

Наразі заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів знаходяться на завершальному етапі.

Повномасштабне вторгнення рф в Україну ускладнює процес екстрадиції, але Бюро продовжує комунікацію із західними партнерами аби винні понесли заслужене покарання за рішенням українських судів.

Так 28 липня 2023 року за запитом ДБР на Кіпрі затримали спільника олігарха Жеваго – ексзаступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», наразі триває процес узгоджень щодо його екстрадиції. Не припинятиме ДБР й спроб повернути в Україну олігарха-втікача та інших спільників.

Продовжується й розслідування кримінального провадження, готуються нові підозри співучасникам злочину.

Так, 29 червня 2023 ДБР повідомило про підозру посадовцям Полтавського ГЗК, який належить олігарху-втікачу Жеваго. Підозру повідомили керівництву правління комбінату, начальникам відділів, через які здійснювали фінансові оборудки підприємства, а також керівництву фірми-прокладки, через яку відбувались махінації.

Слідство ДБР встановило, що посадовці комбінату протиправно заволоділи майже 400 мільйонами гривень від видобутку та подальшої реалізації корисних копалин державного значення без відповідних дозволів.

Зокрема, топменеджмент продавав без відповідних дозволів щебеневу сировину, яка виготовлялась з відходів, видобутих у кар’єрі корисних копалин.

Готівка від продажу виводилася через конвертцентри та розподілялася між учасниками злочинної групи.

У листопаді та грудні 2023 року ДБР повідомило про підозру двом колишнім топ-посадовцям АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які у складі злочинної організації розікрали понад пів мільярда гривень

Колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, підриваючи українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив низку юридичних та фізичних осіб, а також заступників Голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які до того ж були членами кредитного комітету банку.

За сприяння службових осіб банку було вкрадено майже 560,5 млн грн. Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку.

Ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом АТ «Банк «Фінанси та Кредит», до якого входили залучені ексолігархом учасники злочинної організації, у тому числі топ-управлінці банку.

Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації.

Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою або застава до 460 млн грн.

Крім того у 2023 році за ініціативи ДБР було арештовано гелікоптер Костянтина Жеваго, а згодом його було передано військовим. Тепер літальний апарат виконує завдання в одній з бойових частин ЗСУ.

Нагадаємо, що у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати 113 млн доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА). Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м2.

ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки.