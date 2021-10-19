ДБР продовжує викривати посадових осіб, які сприяють незаконним порубкам дерев (ВІДЕО)

Державне бюро розслідувань продовжує активно протидіяти злочинам, що завдають шкоди довкіллю. Цього разу на лаві підсудних опинилися троє працівників лісгоспів Черкаської та Полтавської областей. Їх дії загалом завдали державі майже 3 млн гривень збитків

Слідчі Теруправління ДБР Полтави завершили досудове розслідування стосовно колишнього лісничого Комишнянського лісництва Держпідприємства «Миргородське лісове господарство», який сприяв масовим вирубкам дерев.

Лісничий діяв в інтересах розкрадачів лісу та надавав їм можливість понаднормово рубати дерева під час вибіркової санітарної рубки, попереджав їх про можливі перевірки ділянок лісу та давав вказівки підлеглим виписувати товаротранспортні накладні на необліковану деревину.

Слідство встановило, що такі дії завдали збитків державі на майже 2,4 млн гривень.

Колишній лісничий обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Оцінку діям осіб, які безпосередньо здійснювали вирубку дерев, дадуть слідчі у межах виділеного кримінального провадження.

Також слідчі Теруправління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно лісничого та майстра лісу Синицького лісництва ДП «Уманський лісгосп», які незаконно вирубали дуби.

Восени 2020 року вказані особи під виглядом вибіркової санітарної порубки дали незаконну вказівку лісорубам на вирубку 46 дубів загальним об’ємом 44 м3. При цьому вони не оформили відповідну документацію та спецдозволи на рубку.

Потім незаконно вирубані дерева продавали.

Таким чином лісничий та майстер лісу завдали збитків державі на понад 450 тис. гривень.

Під час позапланової ревізії керівництво лісгоспу виявило невідповідність у документації та звернулись із заявою до ДБР.

Зловмисники звільнені з роботи в березні 2021 року, а на їх майно накладено арешт.

Вже колишні працівники лісгоспу обвинувачуються у незаконній порубці дерев та зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 246 та ч. 2 ст. 364 КК України).