ДБР провело обшук у командира скандальної 211-ї бригади, йому готують нову підозру

Працівники Державного бюро розслідувань 28 грудня проводять слідчі дії в командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Про це повідомив співрозмовник “Української правди” в правоохоронних органах.

Увечері суботи слідчі ДБР прийшли з обшуком до комбрига за місцем проживання.

За даними слідства, у період з лютого по липень 2024 року Побережнюк, достовірно знаючи про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку підлеглого офіцера (Владислава Пастуха –ред.) до військовослужбовців, не реагував на вказані факти та не ініціював питання щодо притягнення військового до відповідальності.

Командиру бригади готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану –ред.).

Раніше поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій.

У цьому провадженні, відкритому поліцією, суд арештував Побережнюка із альтернатовою застави. 20 грудня Побережнюк вийшов з-під варти під заставу в розмірі 908 400 гривень.

Водночас ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ймовірних фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.