ДБР провело обшуки у членів правління та наглядової ради банку російського власника

Працівники ДБР провели обшуки у членів правління та наглядової ради і в офісі комерційного банку. Його бенефіціарним власником є громадянин росії, президент російського футбольного клубу «ЦСКА» Євгеній Гінер.

Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій.

Отримана сума становить понад 50% активів самого банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи.

Також ДБР перевіряє інформацію щодо причетності високопосадовців та депутатів російської федерації до вчинення злочинів на території України. Зокрема, й через прямий чи опосередкований контроль над підприємствами критичної енергетичної інфраструктури України.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року Печерський районний суд міста Києва арештував частки у стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких можуть бути особи підконтрольні високопосадовцям та депутатам російської федерації.

Зокрема, йдеться про частки в статутних капіталах: АТ “Житомиробленерго” (95,54%), АТ “Херсонобленерго” (99,99%), ПрАТ “Кіровоградобленерго” (72,9%), АТ “Чернівціобленерго” (96,78%) та АТ “Рівнеобленерго” (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ “ВС Груп Менеджмент” та нідерландські “ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.” і Washington Holdings B.V., які об’єднанні в групу VS Energy.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року, введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022, серед іншого, застосовано санкції до громадянина російської федерації Євгенія Гінера терміном на 10 років.

ДБР