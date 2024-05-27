ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ
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За словами нардепки Яцик, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного виїзду за кордон
Працівники ДБР проводять обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб. Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик.
Як зазначила нардепка, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного переміщення через державний кордон.
«За даними слідства пан Л., колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ за грошову винагороду у розмірі $13 тис. обіцяв допомогти чоловіку у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду особи мобілізаційного віку за кордон», – написала Яцик.
Згодом обшуки підтвердила пресслужба Військового коледжу сержантського складу та зазначила, що керівництво закладу всіляко сприяє правоохоронним органам в розслідуванні кримінального провадження.
За словами Яцик, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного переміщення через державний кордон. Cкріншот
«Повідомляємо, що правоохоронні органи здійснюють розслідування в межах кримінального провадження щодо ймовірної причетності однієї з посадових осіб Військового коледжу сержантського складу до організації незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час правового режиму «Воєнний стан», – йдеться в повідомленні.
Обшуки підтвердила пресслужба Військового коледжу сержантського складу. Cкріншот