ДБР прийшло з обшуками у Військовий коледж Національної академії сухопутних військ

За словами нардепки Яцик, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного виїзду за кордон

Працівники ДБР проводять обшуки в приміщеннях Національної академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного, військового коледжу та в окремих посадових осіб. Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик.

Як зазначила нардепка, обшуки відбуваються в межах розслідування кримінальної справи за фактом організації незаконного переміщення через державний кордон.

«За даними слідства пан Л., колишній суддя, а тепер помічник начальника частини відділення Військового коледжу сержантського складу Національної академії сухопутних військ за грошову винагороду у розмірі $13 тис. обіцяв допомогти чоловіку у підготовці та видачі документів, які дають підстави для виїзду особи мобілізаційного віку за кордон», – написала Яцик.

Згодом обшуки підтвердила пресслужба Військового коледжу сержантського складу та зазначила, що керівництво закладу всіляко сприяє правоохоронним органам в розслідуванні кримінального провадження.