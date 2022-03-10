ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями. Провадження відкриті за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Викриття зрадників відбувається у тісній взаємодії з органами прокуратури та іншими правоохоронними органами.

Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога.

Наголошуємо, що ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину. Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують Російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську.

Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях.

Всі зрадники будуть затримані й понесуть сувору відповідальність перед законом.

ДБР