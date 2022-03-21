ДБР розслідує факт незаконного переміщення закордон майже 30 млн. доларів (фото)

Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовими особами Закарпатської митниці.

За оперативною інформацією, працівники митниці могли сприяти незаконному переміщенню через державний кордон 28 млн доларів та 1,3 млн євро через пункт пропуску «Вилок» до Угорщини. Гроші вивозились у валізах без декларування та в обхід митних правил.

Кримінальне провадження порушено за ч. 2 ст. 364 ККУ Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

ДБР