ДБР розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення повістки чоловіку в Одесі
14 листопада 2023 року низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за, нібито, відмову від отримання повістки.
Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали.
Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).
Триває досудове слідство, встановлюються всі обставини інциденту.
Державне бюро розслідувань і надалі перевірятиме законність проведення мобілізаційних процесів в Україні.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.Tweet