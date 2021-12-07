ДБР розслідує обставини ДТП за участю службового автомобіля керівництва Нацполіції Одещини

Працівники ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції розслідують обставини аварії за участю службового автомобіля в.о. заступника начальника поліції Одещини, в результаті якої травмувалась жінка.

3 грудня 2021 року в Одесі службовий автомобіль Нацполіції проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та збив жінку на пішохідному переході.

Водій про інцидент не повідомив та не дозволив лікарям госпіталізувати потерпілу з місця аварії, аргументувавши, що самостійно доправить жінку до лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 1 ст. 286 КК України) відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наразі встановлюються особи, причетні до злочину. Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.