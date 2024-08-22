ДБР розслідує понад 400 кримінальних проваджень за фактами зловживань посадовців ТЦК та СП під час мобілізації (Інфографіка)

Оскільки в Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію, ДБР продовжує послідовну та системну протидію правопорушенням, пов’язаним із функціонуванням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ефективна та прозора робота територіальних центрів напряму впливає на обороноздатність України під час війни. І зловживання деяких посадовців заради власної наживи ставлять під удар майбутнє країни, породжують недовіру та справедливе обурення громадян. Тому ДБР, у межах своїх повноважень, працює над забезпеченням законного та справедливого процесу мобілізації.

Починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували 408 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

За результатами цієї роботи повідомлено про підозру 73 особам, до суду направлено 37 обвинувачень щодо 61 особи. Обвинувальний вирок вже отримали 10 осіб.

Вже доведені судом суми одержаної неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становлять 114 млн гривень. Установлено збитків на суму 19 млн гривень, з яких завдяки зусиллям ДБР відшкодовано 6,5 млн гривень.

Також суди арештували майно фігурантів розслідування ДБР на суму 264 млн гривень.

Серед останніх прикладів розслідування зловживань у ТЦК:

Державне бюро розслідувань