ДБР розслідує загибель 14-річного юнака у ДТП за участю п’яного працівника лісгоспу

Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру старшому майстру лісу Радомишльського лісгоспу, який спричинив смертельне ДТП напідпитку.

За попередньою інформацією, 11 жовтня 2021 року приблизно о 20:30 поблизу села Вишневичі, що на Житомирщині, лісівник за кермом авто здійснив наїзд на пішохода, який рухався узбіччям у попутному напрямку. Потерпілим виявився 14-річний хлопець, який від отриманих травм загинув на місці події.

Водій втік із місця ДТП, проте згодом був розшуканий правоохоронцями. Йому вже повідомлено про підозру, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Встановлено, що чоловік перебував за кермом п’яним – медичне освідування показало наявність у його крові 2,6 проміле алкоголю.

Лісівник підозрюється в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння та залишення в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1 та ч. 1 ст. 135 КК України).

Підозрюваному може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

ДБР