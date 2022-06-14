ДБР розслідує замах на вбивство голови Кіровоградського окружного адміністративного суду

Працівники ДБР розслідують замах на вбивство голови Кіровоградського окружного адміністративного суду у середмісті Кропивницького.

Зі слів очевидців, 10 червня цього року правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння посварився з головою окружного адміністративного суду. Під час сварки чоловік пригрозив вбити очільника суду, приставивши до його голови зброю, яку мав при собі.

За попередньою інформацією, сварка сталась пізно увечері на побутовому ґрунті.

Співробітники ДБР затримали правоохоронця. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення йому про підозру в замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР