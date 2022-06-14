ДБР розслідує замах на вбивство голови Кіровоградського окружного адміністративного суду

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Працівники ДБР розслідують замах на вбивство голови Кіровоградського окружного адміністративного суду у середмісті Кропивницького.

Зі слів очевидців, 10 червня цього року правоохоронець у стані алкогольного сп’яніння посварився з головою окружного адміністративного суду. Під час сварки чоловік пригрозив вбити очільника суду, приставивши до його голови зброю, яку мав при собі.

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За попередньою інформацією, сварка сталась пізно увечері на побутовому ґрунті.

Співробітники ДБР затримали правоохоронця. Наразі вирішується питання стосовно повідомлення йому про підозру в замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

ДБР

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