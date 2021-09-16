ДБР викрило двох поліцейських, які за гроші обіцяли «відмазати» від кримінальної відповідальності

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції затримали оперуповноваженого сектору карного розшуку Бериславського відділу поліції в Херсонській області, який за гроші обіцяв батькам «відмазати» їхнього сина від кримінальної відповідальності.

За попередньою інформацією, поліцейський вимагав гроші від батьків хлопця, який підозрювався у заподіянні легких тілесних ушкоджень громадянину. Правоохоронець гарантував, що за 1 тис. доларів США він «домовиться» зі слідчим і справу буде закрито.

Працівники ДБР затримали оперуповноваженого під час одержання другої частини хабаря у сумі 17 тис. гривень. Раніше було задокументовано одержання ним 10 тис. гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України), планується обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура, оперативний супровід – ТУ ДБР Мелітополя.

Нещодавно слідчі Теруправління ДБР Хмельницького направили до суду схожу справу.

У ній колишній виконувач обов’язків заступника начальника одного з відділень Чернівецького райуправління поліції за 1,5 тис. доларів США обіцяв громадянину вплинути на своїх колег для закриття кримінального провадження щодо зберігання наркотиків, в якому товариш цього громадянина міг стати фігурантом.

17 червня 2021 року посадовця поліції затримали після одержання частини коштів у сумі 1,3 тис. доларів США.

Наразі його звільнено з лав Нацполіції.

Таким чином, 40-річний експоліцейський обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, а також пропозиції та обіцянці здійснити вплив за надання такої вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 5,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ та ДВБ Нацполіції.

ДБР