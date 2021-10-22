ДБР викрило поновлення масштабної діяльності контрабандистів, яких внесено до санкційних списків РНБО (відео)

Державне бюро розслідувань встановило, що більшість осіб, стосовно яких РНБО у 2021 році застосувало спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), влітку поточного року поновили свою протиправну діяльність через перерозподіл контрабандних потоків.

За оперативною інформацією, для відновлення функціонування схем незаконного переміщення товарів через митний кордон України «контрабандисти» залучили до своєї протиправної діяльності нових юридичних осіб, що не увійшли до санкційних списків.

З метою припинення дій злочинної схеми незаконного переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України 22 жовтня 2021 року працівники ДБР провели ряд обшуків за місцем проживання «контрабандистів» та їх спільників, які відновили протиправну діяльність на території Одеської, Київської областей і міста Києва.

Працівники ДБР здобули докази причетності до злочинної схеми посадових осіб Державної митної служби України та осіб, щодо яких застосовано санкції.

Вилучено чорнові записи, мобільні телефони, планшети, флешносії інформації, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Окрім цього, ДБР ініціюватиме проведення у взаємодії з іноземними правоохоронними органами ряд спільних заходів щодо встановлення активів зазначених осіб за кордоном.

ДБР