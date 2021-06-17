ДБР викрило схему незаконної приватизації майна державного хлібокомбінату на 27 млн грн

У межах досудового розслідування працівники ДБР провели ряд обшуків та вручили 3 повідомлення про підозру.

Слідчі дії відбувались за місцем реєстрації та проживання ексзаступника начальника ГУ ДФС у Чернігівській області. Він наразі обіймає посаду начальника Чернігівської ДПІ ГУ ДПС. Обшуки проведено також у власника приватної фірми-оцінювача і начальника одного з управлінь Фонду державного майна України.

Оперативники ДБР встановили, що експосадовець порушив вимоги законодавства під час стягнення податкового боргу з Ніжинського комбінату хлібопродуктів.

За законом для сплати податкового боргу він мав стягнути кошти з рахунків комбінату.

Натомість чиновник протиправно погодив і підписав рішення про реалізацію нерухомого майна підприємства. Він також ініціював експертну оцінку заставного майна комбінату, яку проводила приватна компанія-оцінювач. При цьому Ніжинський комбінат хлібопродуктів належить до об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації.

Потім директор компанії-оцінювача вступив у змову із ще не встановленими слідством комерсантами, які були зацікавлені у придбанні майна держпідприємства за мінімальною ціною. Він значно занизив у звіті оціночну вартість майна.

Підроблений звіт надійшов для рецензування до ФДМУ. Роботу було доручено начальнику одного із управлінь Фонду. Посадовець, перебуваючи у дружніх стосунках із приватним оцінювачем, не провів належним чином перевірку звіту.

Унаслідок чого, за підсумками проведеного аукціону, майно комбінату вартістю 27,5 млн гривень було продано лише за 6,5 млн гривень.

Усім організаторам і учасникам оборудки повідомлено про підозру у службовій недбалості, зловживанні повноваженнями та службовому підробленні (ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 3652, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Державне бюро розслідувань.

УК