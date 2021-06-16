ДБР виявило на Волинській митниці контрабандних цигарок на 600 тисяч доларів США

Слідчі Територіального управління ДБР Львова викрили схему ввезення до України цигарок під виглядом керамічної плитки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР.

Під час обшуку складських приміщень працівники ДБР вилучили понад 2 тисячі ящиків з більше ніж 1 млн пачок тютюнових виробів. Підакцизний товар був ввезений в Україну з Білорусі під виглядом керамічної плитки без сплати відповідних митних зборів.

Орієнтовна вартість товару становить 600 тисяч доларів США.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та встановлюється коло посадових осіб, причетних до цієї схеми.

Відкрито кримінальне провадження щодо зловживання працівниками Волинської митниці службовим становищем, вимагання і одержання неправомірної вигоди, незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів та підробки документів (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Волинська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР, ОРВ Луцького прикордонного загону за сприяння УСБУ Волинської області.

Державне бюро розслідувань проводить системну роботу щодо викорінення корупції на всіх щаблях влади, в тому числі у митних органах.