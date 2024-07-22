ДБР викрило посадовця, який нажився на будівництві військового об’єкту

Працівники ДБР повідомили про підозру експосадовцю Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міноборони України, який привласнив майже один млн грн з державного бюджету.

За даними слідства, посадовець уклав договір з приватним підприємством на будівництво водогону для одного зі збройних формувань регіону. Вартість робіт склала майже один мільйон гривень.

Втім будівництво залишилось лише на папері, а гроші полковник та підприємець розділили між собою. Через такі махінації, бюджету завдано збитків на майже мільйон гривень.

Наразі колишньому посадовцю КЕВ повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч.3 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Керівника підприємства обвинувачують зловживанні та службовому підробленні (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України).

Розслідування триває, встановлюються інші факти протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Офіс Генпрокурора