ДБР з’ясовує обставини ДТП на блокпосту у Києві, в якому суддя збив на смерть військовослужбовця

Працівники ДБР з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови одного з райсудів Київської області, яка трапилась на блокпосту у місті Києві.

За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Суддю затримано. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.

Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

ДБР