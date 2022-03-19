ДБР запобігло спробі незаконного вивезення трьох елітних авто за межі країни

Працівники ДБР у ході розслідування зловживання службовим становищем працівниками митниці отримано інформацію про спробу перевезти за кордон через один з постів на території Вінниччині трьох елітних транспортних засобів.

Авто ймовірно перевозилось на підставі підроблених документів та без законних на те підстав.

Транспортні засоби класу «люкс» зареєстровані на українське приватне товариство та фізичну особу. За наявною інформацією, бенефіціаром товариства є людина, пов’язана з одним із високопосадовців РФ.

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для перевірки на підробку.

Будуть призначені відповідні експертизи.

За їх результатами буде ухвалено рішення стосовно осіб, які можуть бути причетні до підроблення та організації спроби вивезення автомобілів за кордон.

Орієнтовна ціна авто складає понад 50 млн грн.

Слідчі дії тривають.

ДБР