ДБР запобігло ввезенню в Україну товарів з ухиленням від сплати митних платежів на $300 тис. (відео)

Державне бюро розслідувань заблокувало незаконне ввезення в нашу країну партії товарів широкого вжитку, чим відвернуло збитки державі на 300 тисяч доларів США.

Працівники ДБР отримали інформацію про намір представників комерційної структури ввезти вантаж в Україну з незаконним звільненням від митного оформлення. Переміщення товарів було заплановано здійснити через митний пост «Ягодин» Волинської митниці.

Перевіряється інформація щодо причетності до оборудки посадовців митної служби.

У межах кримінального провадження встановлено, що водій фури з причепом надав неправдиві документи щодо нібито транспортування «Емульгаторів для катіонних застигаючих асфальтових емульсій» загальною вагою понад 1,5 тонни та митною вартістю майже 200 тисяч гривень. Під час огляду автомобіля правоохоронці зафіксували, що вантаж має значно більшу вагу та не відповідає супровідній документації.

За дорученням слідчого ДБР митники здійснили переогляд вантажу. Задокументовано, що насправді фура перевозила 25 тонн товарів широкого вжитку.

За попередніми оцінками, розмір збитків державі від недоотримання митних платежів міг становити приблизно 300 тис. доларів США.

Триває досудове слідство.

ДБР