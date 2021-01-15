ДБР запобігло заподіянню шкоди державі більш ніж на ₴4,7 млн. під час спроби ввезення «контрафакту» через Галицьку митницю

Слідчі ТУ ДБР у місті Львові запобігли потраплянню незаконно ввезених товарів у вільний обіг та заподіянню шкоди інтересам держави на суму понад 4,7 мільйона гривень.

Так, 4 грудня 2020 року при виїзді з міжнародного автомобільного пункту пропуску «Краківець» був затриманий комерційний вантажний транспортний засіб, який рухався на внутрішню митницю для завершення проходження митних формальностей.​

Встановлено, що він здійснив в’їзд в Україну використовуючи товаросупровідні документи в яких були відображенні недостовірні відомості щодо торгових марок та вартості моторних та трансмісійних мастил.

Через те, що торгові марки вказаних товарів включені до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності, з метою уникнення додаткових витрат під час їх розмитнення, особи умисно відобразили в документах торгові марками значно нижчої вартості, які відсутні у вказаному реєстрі. Таким чином, 45 % товарів не відповідало товаросупровідним документам.

​Крім того, згідно попередньої митної декларації та товаросупровідних документів, вартість ввезених на митну територію Україну моторних та трансмісійних мастил занижено приблизно в 7 разів, що складає понад 4,7 млн грн. Це могло спричинити завдання збитків державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Водночас, службові особи митного поста «Яворів» Галицької митниці Держмитслужби України, після спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) щодо невідповідності вагових показників, не провели належним чином огляд вищевказаної товарної продукції та надали дозвіл на виїзд транспортного засобу з пункту пропуску.

Наданий час суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності здійсненні заходи щодо вивезення вказаних товарів за межі митної території України.

Попередня кваліфікація:

ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) (ч. 1 ст. 212 КК України);

несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої інформації (ч. 2 ст. 362 КК України);

службове підроблення (ч. 2 ст. 366 КК України).

Перевіряються аналогічні факти розмитнення товарів вказаного перевізника та готується запит про надання міжнародно-правової допомоги Республіки Польща.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Львівська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань