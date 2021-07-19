ДБР затримало двох співробітників СБУ, які здійснили напад на прикордонний наряд на Сумщині (відео)
Працівники ДБР, за сприяння внутрішньої безпеки СБУ, затримали двох співробітників Служби безпеки України, які здійснили напад та забрали зброю у прикордонного наряду в Сумській області.
Під час слідства встановлено, що у ніч з 17 на 18 липня прикордонний наряд у складі молодшого сержанта та солдата строкової служби здійснювали чергування на автомобілі неподалік села Рясне Сумського району.
До них о 1:30 ночі під’їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей та підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку.
Нападниками виявились співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби працівниками ДБР затримано двох співробітників СБУ, третій – проходить як свідок.
Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено 2 автомата прикордонників, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби «Славгород» відділу прикордонної служби «Краснопілля» Сумського прикордонного загону.
У взаємодії з СБУ тривають слідчі та оперативні дії.
Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, оперативний супровід – ДБР за сприяння ГУВБ СБУ.Tweet