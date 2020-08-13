ДБР затримало слідчого Київської поліції під час одержання 2 500 доларів (відео)

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали слідчого Головного управління Нацполіції в Київській області під час одержання неправомірної вигоди.

За даними досудового розслідування, правоохоронець висловив прохання громадянину надати 5 000 доларів США за сприяння у призначенні покарання, не пов’язаного з позбавленням волі за вчинений злочин. У березні поточного року задокументовано факт одержання правоохоронцем частини хабара у сумі 700 доларів США.

13 серпня 2020 року правоохоронця затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 2 500 доларів США.

Попередня кваліфікація – одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР