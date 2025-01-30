ДБР затримало військового-зрадника, який пішов воювати проти своєї Батьківщини

Працівники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року.

При цьому його батьки й досі проживають у Полтавській області.

Після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 омб рф.

У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.

Колишній військовий підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Державне бюро розслідувань