ДБР затримало військового-зрадника, який пішов воювати проти своєї Батьківщини
Працівники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам після захоплення його частини у Сімферополі 2014 року.
При цьому його батьки й досі проживають у Полтавській області.
Після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі російських штурмовиків 123 омб рф.
У січні 2025 року під час штурму позицій ворога на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон до Збройних Сил України.
Колишній військовий підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.