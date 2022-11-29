ДБР затримало заступника міського голови Херсону з команди зрадника Сальдо

Державне бюро розслідувань проводить кропітку роботу щодо виявлення та затримання зрадників та колаборантів на звільнених від окупантів територіях України. У межах проведення стабілізаційних заходів, у Херсоні працівники ДБР викривають та затримують зрадників з-поміж посадовців, які перейшли на бік ворога та сприяли агресії проти України. Кожен з них не уникне відповідальності.

Працівники ДБР у тісній взаємодії з органами прокуратури затримали заступника міського голови Херсону, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі.

До російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради. Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства.

Зрадник брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ.

Також він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років.

Під час затримання у чоловіка виявлено конституцію рф та інші пропагандистські матеріали. Також фігурант перевіряється на причетність до незаконного обігу зброї та вибухових речовин.

Сьогодні, 29 листопада, суд обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР нагадує, короткострокова вигода від співпраці з ворогом перетвориться на ганебне і тривале ув’язнення.

Державне бюро розслідувань