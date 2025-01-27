ДБР завершило розслідування махінації з генераторами для військових на суму понад ₴5 млн.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо командира військової частини, його заступника, а також двох підприємців.

Встановлено, що комерсанти, які спеціалізуються на продажі електрогенераторних установок, у 2022 вступили у змову із заступником командира військової частини. Він мав забезпечити перемогу підконтрольного ділкам товариства на закупівлю тисячі дизельних генераторів для потреб ЗСУ. Сума контракту становила майже 43 мільйони гривень.

Після укладення договору підприємці майже два місяці нічого не робили. Натомість, скориставшись недбалістю командира військової частини, вони уклали додаткову угоду. За оновленими умовами, при збереженій загальної суми договору, було зменшено на 133 одиниці кількість вже замовлених у Китаї генераторів. Ці 133 генератори згодом ділки привласнили, а державний бюджет через це втратив понад 5 млн грн.

Державне бюро розслідувань