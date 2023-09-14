ДБР завершило розслідування щодо організаторів схеми переправлення ухилянтів до Молдови

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно організаторів та учасників незаконної схеми з переправлення чоловіків призовного віку до Республіки Молдова.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

На початку лютого 2023 року мешканець Харкова, який сам втік від мобілізації за кордон, вирішив «заробити гроші на собі подібних». Спільниками стали троє його знайомих, що залишалися в Україні, один з яких працівник Держпродспоживслужби.

Вони розробили для ухилянтів спеціальний маршрут, який пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після цього ділки почали шукати клієнтів, які були готові заплатити за «послуги» 5 тисяч доларів США.

Бажаючих втекти від мобілізації учасники групи доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, після чого вони мали вбрід переходити одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми, а на молдавському боці кордону їх зустрічав організатор схеми.

ДБР викрило та блокувало цей незаконний механізм в квітні 2023.

Троє фігурантів обвинувачуються у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Організатор, який переховується закордоном, оголошений в розшук.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

ДБР