ДБР завершило розслідування щодо закупівлі неякісних аптечок для військових майже на ₴60 млн.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у справі постачання військовому навчальному центру неякісних аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень.

Обвинувальні акти передані до суду.

Нагадаємо, що ДБР у взаємодії з СБУ викрило ексначальника одного з військових навчальних центрів, начальника медичної служби цього центру та вісьмох приватних підприємців у постачанні неякісних військових аптечок.

Між навчальним центром та приватними підприємцями було укладено вісім договорів на постачання 30 773 аптечок на загальну суму 58,5 млн гривень. Військові посадовці не забезпечили належний контроль якості поставленої продукції.

Експертиза підтвердила, що аптечки не відповідають встановленим нормам, не містять необхідних компонентів, а наявні препарати є неналежної якості. Використання таких аптечок могло становити загрозу здоров’ю військовослужбовців. Внаслідок постачання неякісної продукції державі завдано збитків на 58,5 млн гривень.

Колишній начальник навчального центру обвинувачується у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), начальник медичної служби – у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватні підприємці, які здійснили постачання неякісних аптечок, обвинувачуються у шахрайстві у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція відповідної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

З метою відшкодування завданих збитків судом накладено арешти на майно фігурантів справи.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Державне бюро розслідувань