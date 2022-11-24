ДБР завершило розслідування відносно двох колишніх працівниць суду з Луганщини, які “зробили кар’єру” пішовши на посади прокурорів окупантів
Працівники ДБР завершили спецрозслідування відносно секретаря судового засідання та помічника судді з Луганщини, які обвинувачуються у державній зраді та колабораціонізмі.
Обвинувальні акти спрямовано до суду, повідомили в ДБР.
Після захоплення російськими військами Старобільського району Луганської області дві працівниці райсуду почали активно співпрацювати з ворогом.
Секретар судового засідання та помічниця судді працювали над становленням окупаційної влади рф на захопленій території. Жінки допомагали в утворенні та організації роботи так званої «прокуратури Біловодського району лнр», в якій обійняли посади прокурорів.
Крім того, обвинувачені активно брали участь у масових «урочистих заходах» так званої лнр, пропагуючи окупаційну політику.
Відносно колишніх працівниць суду спецрозслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 ККУ) та колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 ККУ) завершено.
Обвинуваченим загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна інспекція Офісу Генерального прокурора.